El PP lleva el "alma" del acuerdo ultra en Extremadura al Congreso: pide “prioridad nacional” frente a los migrantes para acceder a ayudas

¿Por qué es importante? Se trata de la primera vez que la dirección nacional del PP asume el concepto de "prioridad nacional" en un texto firmado por una de sus integrantes. Eso sí, Feijóo ya se había mostrado contrario a la universalidad pública en una entrevista para Servimedia.

El Partido Popular (PP) ha adoptado el concepto de "prioridad nacional" en una enmienda presentada en el Congreso, siguiendo el acuerdo de Extremadura. Esta propuesta busca priorizar el acceso a ayudas y servicios públicos para quienes demuestren un arraigo real y verificable en el territorio, limitando el acceso a quienes están en situación irregular, salvo en casos de urgencia vital. Aunque ha suscitado críticas por su posible ilegalidad, el PP asegura que es acorde a la legalidad vigente. Alberto Núñez Feijóo ha defendido que los derechos no deben otorgarse a personas en situación irregular, diferenciando entre urgencias y derechos permanentes.

Lo firmó el Partido Popular (PP) de María Guardiola hace unos días, y ahora también lo asume la dirección nacional 'popular' de Alberto Núñez Feijóo. Se trata del concepto de "prioridad nacional" que aparece en la enmienda que el grupo del PP en el Congreso ha presentado a la moción de los de Santiago Abascal.

En este sentido, fuentes del grupo parlamentario aseguran que de esta manera llevan "el alma del acuerdo de Extremadura al Congreso de los Diputados". De hecho, y pese a las menciones al "arraigo" desde Génova en los últimos días para minimizar el término ultra de "prioridad nacional", este puede leerle claramente en el documento.

"Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, durante y verificable con el territorio", reza el escrito presentado en la Cámara Baja este martes.

Además, conscientes de las críticas en torno a la ilegalidad del acuerdo de Extremadura por incluir este concepto, el grupo parlamentario 'popular' subraya que "este sistema" que proponen es "adecuado a la legalidad vigente". A continuación, añaden que debe incluir, entre otras cuestiones, la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital",

En definitiva, "priorizar el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional". Precisamente, es así como fuente 'populares' explican la enmienda precitada.

De esta manera, esta es la primera vez que la dirección nacional del PP asume el concepto de "prioridad nacional" en un texto firmado por una de sus integrantes, puesto que ya el presidente del PP se mostró contrario a la universalidad pública en una entrevista para Servimedia.

"Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra cosa es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país. La situación irregular no puede generar derechos; cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?", sostuvo Feijóo. Entonces, también añadió que "hay que darle prioridad al que tiene la tarjeta sanitaria" con la que "nace" cualquier "español".

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