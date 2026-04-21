Guardiola se justifica tras venderse a Vox: asegura que no incumplirá la ley sin mencionar la polémica "prioridad nacional"

Entre líneas Guardiola asegura que "no hay nada que esconder" de su pacto con Vox y pide leer el texto "palabra por palabra": "Lo que está firmado es lo que se llevará a cabo", ha aseverado.

María Guardiola defendió su programa de gobierno en el debate de investidura, justificando su acuerdo con Vox, donde se incluye el controvertido concepto de "prioridad nacional". A pesar de la polémica generada, Guardiola afirmó que su gobierno no incumplirá la ley y busca estabilidad para Extremadura. En su discurso, subrayó que el acuerdo con Vox se alcanzó desde el entendimiento, aunque con diferencias. Destacó propuestas como mantener abierta la central de Almaraz, reducir impuestos, y mejorar la sanidad y el transporte público. Vox felicitó a Guardiola tras su intervención, y ella se mostró confiada en que la votación saldrá adelante sin problemas.

María Guardiola ha defendido este martes su programa de gobierno en la primera sesión del debate de investidura, donde ha tenido que justificar haberse plegado, por segunda vez, a las condiciones de Vox. La popular ha explicado las iniciativas que quiere implantar esta legislatura y, de soslayo, ha abordado la gran polémica: el concepto de "prioridad nacional" que aparece en su pacto con la formación de Santiago Abascal.

"He alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox, lo digo con naturalidad, lo digo con la serenidad de quien sabe lo que hace y por qué lo hace", ha remarcado Guardiola, quien ha incidido en que Extremadura necesita estabilidad, "pasar del bloqueo al acuerdo" que, ha augurado, será "duradero, fiable y de mirada larga".

Ha reconocido que "el acuerdo ha generado ruido", afirmando que "ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias y proclamas". "No voy a entrar en eso. Ni es el momento ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se llevará a cabo", ha esgrimido la presidenta en funciones, que ha evitado mencionar explícitamente las palabras "prioridad nacional", a la vez que ha pedido leer el texto "palabra por palabra".

El apartado de la "prioridad nacional" es considerado por Vox como un "hito" que espera imponer en futuros gobiernos autonómicos y que discriminará a la población extranjera a la hora de acceder a alquiler social, ayudas o vivienda protegida. "El pacto está firmado y Extremadura va a ser el inicio de un gran cambio que va a tener toda España, estoy seguro", ha comentado el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández.

Asegura que no incumplirá la ley

Sin embargo, se trata de una medida ilegal y muy cuestionada, incluso entre las filas del PP. Por eso, Guardiola ha querido llamar a la calma asegurando que su gobierno "jamás va a incumplir la ley".

Un compromiso que ha subrayado a la vez que a las puertas de la Asamblea se celebraba una concentración, convocada por la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex) para mostrar su rechazo a dicho acuerdo que, denuncia, supone el desmantelamiento de la cooperación al desarrollo en la región.

La 'popular' ha sostenido que "el texto se puso a disposición de todos porque no hay nada que esconder" y que se llegó a él "desde las diferencias y discrepancias, pero desde el entendimiento". Guardiola ha añadido además que "los menores que ya están aquí merecen un modelo de gestión digno, ordenado y sin masificación", a pesar de que será Vox quien se encargue de la gestión de los menores.

Felicitaciones de Vox

Guardiola también ha reiterado que "Almaraz no se cierra" porque "sería un error histórico", si bien esa es competencia del Gobierno central. Entre otros propósitos de su gobierno ha mencionado la cuota cero para autónomos, una Sanidad "más cercana, reforzada con telemedicina avanzada", bajar la edad de los cribados de cáncer de mama de los 48 a los 45 años, bajar los impuestos o el refuerzo del sistema de transporte público rural.

La presidenta en funciones ha recibido los aplausos de Vox únicamente al terminar su discurso, momento en el que sus socios de ultraderecha se han acercado a darle la enhorabuena.

A su salida de la Asamblea, Guardiola ha dicho estar "tranquila" con la votación, que se celebrará este miércoles y que se prevé que salga adelante sin contratiempos. "Creo que he expuesto con claridad las pinceladas más importantes de nuestro programa de gobierno (...) y con ganas de comenzar la legislatura y de poner en marcha muchísimas políticas que hagan que la región siga prosperando", ha sentenciado.

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