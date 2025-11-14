Luis Rubiales, en exclusiva para Más Vale Tarde: "Con este familiar no tengo relación desde hace 5 años"

El expresidente de la RFEF fue agredido este jueves mientras presentaba su libro, 'Matar a Rubiales'. El agresor era un tío suyo, Luis Rubén Rubiales, hermano menor de su padre.

Este jueves se producía una agresión durante la presentación de 'Matar a Rubiales', el libro de Luis Rubiales. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol recibía el impacto de tres huevos. Ante la agresión, este se encaraba con su agresor, que no era otro que su tío, Luis Rubén Rubiales.

Como señala Alfonso Pérez Medina, la agresión podría suponer un delito de, como mucho, "de daños". "Con pagar la factura del tinte si, finalmente, Luis Rubiales denuncia, y los daños que se hayan producido en esa sala estaría saldado el supuesto delito".

Rubiales ha hablado con Más Vale Tarde tras la agresión. Este expone que solo quiere que se sepa la verdad, "por eso he escrito 'Matar a Rubiales'". "Con este y otros familiares no tengo relación desde hace más de cinco años, con otra parte de la familia siempre voy a estar agradecido por su apoyo constante". El expresidente de la RFEF señala que quiere "pasar página sobre el incidente de ayer". "Espero que se me respete", añade.

"Qué chusco todo", expone Cristina Pardo, "siempre se dice que 'los trapos sucios se lavan en casa', es un poco penoso el espectáculo". Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', indica que "el primero que no lo ha hecho es la persona que ha lanzado los huevos".

El periodista considera que es "una guerra" que "parte de declaraciones que, en su momento, hizo Juan Rubiales saliendo de la Federación acusando de cosas a Luis". Este responde a través de su libro, en los que hay bastantes comentarios duros con su tío.

Las palabras de Rubiales durante la presentación de su libro en Granada

Poco después, el expresidente de la RFEF ha acudido a la presentación de su libro en Granada. Allí ha definido el incidente con su tío como "muy doloroso" y ha aseverado que "la familia se ha separado y unos apoyan a uno y otros a otro". "Yo no tengo relación con él -su tío- desde hace muchos años, es más, lo he confundido siempre que iba a ver a mi abuela", ha añadido.

Por otra parte, ha manifestado que no es la primera vez que tiene un encontronazo con él, puesto que en 2021 le "amenazó con un audio". A continuación ha indicado que no quería "hablar más de este tema" y que se quería centrar únicamente en el libro.

No obstante, su editor ha rememorado el episodio viviendo en Madrid. "Vimos a una persona tapada y enmascarada y pensamos que vendría con un puñal", ha explicado, al tiempo que ha agregado que el agresor "no soltó todo lo que tenía". Del mismo modo, ha subrayado el hecho de que cerca de él hubiese "una mujer embarazada y varios niños".

Por último, el editor ha expuesto que durante la noche recibió llamadas telefónicas en la que le preguntaban "si era una performance para hacer publicidad".

