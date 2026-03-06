Gloria Serra destaca un caso "escalofriante" que relata Equipo de Investigación: "Una persona sufrió una violación y un acoso que aún dura"

La presentadora ha denunciado que a la víctima todavía "hay gente que le desea que la vuelvan a violar". "Ese camino es escalofriante", ha subrayado.

Gloria Serra ha desvelado detalles del programa de Equipo de Investigación 'Machos Alfa: del like al delito', y ha señalado que, precisamente, "ese el camino", en el que se pasa de un 'Me gusta' a cometer un acto ilegal. "Todo empieza con tipos que quieren sencillamente conseguir muchos 'likes' para ganar dinero, que ven aquí que hay un nicho, pero esto va escalando y se acaba creando una comunidad que se cree una manada", ha explicado la presentadora.

En este sentido, Serra ha denunciado que ese grupo "piensa lo mismo sobre las mujeres, que es que van subiditas" y eso "acaba creando un sentimiento de comunidad". "De ahí, se pasa al delito, con las amenazas, primero online y luego físicas". "Tenemos algunos casos que son escalofriantes, todos los son, pero hay uno de una persona que sufrió una violación y que sufrió un acoso que aún dura intolerable de gente que le desea que la vuelvan a violar", ha destacado, señalando que "ese camino es escalofriante".

En la misma línea, la periodista ha subrayado que "ese camino empieza con el 'like', con el vamos a crear una comunidad, todos pensamos lo mismo, todos empezamos a actuar igual, todos construimos un enemigo, que es la mujer, que no coge el papel que debería se acaba cruzando esa línea y se acaba convirtiendo en un delito".

De esta forma, Gloria Serra ha criticado que "mientras que si en un programa de televisión se empiezan a lanzar amenazas y a cometer delitos, no solo responde esa persona, sino también los directores y la cadena con nombres y apellidos, en las plataformas se lavan las manos y dicen que no ha ocurrido nada".

Además, a esto, la presentadora de Equipo de Investigación ha añadido la "dificultad de probar ese delito". " Y, sobre todo, la calibración de su importancia lleva a sentencias pírricas, porque que no te comuniques durante un año (con la víctima) francamente no sirve da nada", ha concluido.

