Luis Mariano Santos, alcalde de Cistierna, afirma que Mañueco no le ha llamado: "El pabellón no se ha utilizado"

El regidor indica que en su municipio el ejército generó un módulo de servicio para atender a las personas que realizaban labores de extinción, pero, según la información que él maneja, no se han utilizado para dormir.

Margarita Robles se ha mostrado muy crítica con la gestión de la emergencia de los incendios de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. La ministra de Defensa indicaba, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado, que la junta había solicitado la atención logística al operativo de extinción. El ejército, como exponía, el día 18 de agosto ya había generado módulos de servicio en Bembibre y Cistierna para las personas que realizaban labores de extinción.

Robles exponía que tan solo habían hecho uso de ellos unas 20 personas y dos turistas. El día 20 de junio le preguntaban a Mañueco por la organización y, aunque había alguna incidencia, afirmaba que todos los medios estaban aprovechados "al máximo". Además, al presidente tampoco le constaban enfados por parte de los ayuntamientos y anunciaba que iba a llamar a los regidores de cada municipio.

Más Vale Tarde conecta con Luis Mariano Santos, alcalde de Cistierna, León, que, come exponía, todavía no había recibido la llamada de Mañueco. "Tampoco estoy enfadado, nosotros lo que queríamos era ayudar", indica.

"El pabellón no se ha utilizado o, por lo menos, de forma importante ni, tampoco, a mí me ha llamado nadie para disculparse por no haberlo utilizado", añade el regidor. Santos cree que en el enfado del ejército pudo estar provocado cuando, después del trabajo llevado a cabo por la UME para montar estos dos centros, "descubren que no va nadie allí y no se utiliza para nada".

El regidor indica que le consta que están ayudando "un poco" en el avituallamiento pero, "lo cierto es que tampoco tengo la seguridad de que haya ido absolutamente nadie a utilizar esas instalaciones". Santos indica que, basándose en la información que él tiene, nadie ha usado los módulos de servicio de su municipio para dormir.