Los miembros de Más Vale Tarde desvelan sus verdaderos nombres: de Ignacio María López a José Ramón Julio Márquez y Martín

Como cada día, Iñaki López y Cristina Pardo arrancan saludando a los colaboradores de hoy, con especial atención a José Enrique Monrosi que, según Cristina, "tiene nombre compuesto, como si fuera de la alta nobleza".

"Yo soy Ignacio María, igual debería sacarlo a gala", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde propone al periodista pasarle a "José Enrique de Monrosi, que tiene más alcurnia". "Ya Monrosi lleva implícito el glamour", le responde José Enrique.

Bea de Vicente, por su parte, se presenta como "Beatriz de Vicente de Castro, para abolengo el mío" y Ramoncín desvela que su verdadero nombre es José Ramón Julio Márquez y Martín: "Todo eso para llamarme Ramoncín", comenta con humor.

El segundo apellido de Cristina es Virto, como el del grupo de congelados que, aclara, "no son míos".

