"Juguete de masturbación" o "vagina realista": las repugnantes descripciones de las muñecas sexuales que vendía Shein

Pese a que la plataforma ha retirado todos los productos relacionados con estas muñecas sexuales, las descripciones de las mismas se han hecho virales por las escalofriantes palabras utilizadas.

La conmoción en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas menores por parte de Shein continúa. Mientras el Gobierno francés está revisando cada paquete enviado por la plataforma para evitar que entren en el país, la empresa china ha asegurado que ya ha retirado todas las ofertas.

No obstante, los anuncios se han hecho virales. Aunque ya no se pueden consultar, en redes sociales hay imágenes de cómo eran las ofertas. Por ejemplo, una de esas muñecas de silicona era descrita como "muñeca fantástica para hombres solitarios", además de "muñeca sexual".

La definían de tamaño real, aunque su medida era de 68 centímetros y algunas de ellas eran ofrecidas mientras agarraban un oso de peluche que aumentaba todavía más su apariencia de menor de edad.

También se señalaba que en otra muñeca que era un "juguete de masturbación masculina con cuerpo erótico, con vagina y ano realista" y se vendía por 186,93 euros en la plataforma sin ningún tipo de pudor.

Ahora, tras la polémica, Shein ha afirmado que ha dejado de vender contenido de terceros y, en general, muñecas sexuales.

