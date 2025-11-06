Maestre reacciona a la pelea ultra en Vallecas: "Terror Machine es uno de los grupos nazis más peligrosos de Europa"

El periodista ha explicado quiénes son los ultras polacos que se enfrentaron a los Bukaneros en Madrid. Una pelea que acabó con disparos al aire, bengalas y pedradas. "Utlizan el fútbol como tapadera para el crimen organizado".

Los ultras del Rayo Vallecano se enfrentaron a los ultras del Lech Poznań. Una pelea que sembró el pánico con Madrid, produciéndose disparos al aire, bengalas y pedradas.

Antonio Maestre ha explicado quiénes son los ultras polacos, destacando que se trata de un grupo llamado Terror Machine. "Utilizan el fútbol como tapadera para el crimen organizado y el narcotráfico", ha asegurado.

El periodista ha señalado que tienen una especie de "puente aéreo" y operan en España. "Desde Poznań a Alicante, operan para sus trapicheos con la droga a alto nivel", ha indicado, destacando que algunos de sus miembros han sido detenidos y juzgados por "agresiones, secuestros para cobrar deudas y agresiones sexuales a aquellos que secuestran".

De esta forma, ha advertido que se trata de uno de los "grupos nazis más peligrosos" que existen en Europa.

"Se han enfrentado con los Bukaneros, que son antifascistas", ha aclarado, asegurando que era difícil que ellos permitieran que este grupo actuara en su barrio.

