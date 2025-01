El juez Carretero, sobre su interrogatorio a Elisa Mouliaá: "Si estaba nerviosa no era por mis preguntas, sino por revivir lo que había pasado"

El juez Adolfo Carretero, que lleva la denuncia de Elisa Mouliaá contra Iñigo Errejón por una presunta agresión sexual, ha sido criticado por su actitud con preguntas incisivas a la actriz, que ha provocado múltiples quejas por su actuación.

De hecho, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado en una entrevista que actitudes como la del magistrado podrían disuadir a las víctimas de agresiones sexuales a denunciar, algo que ha descartado Carretero en Más Vale Tarde: "Pues yo sinceramente no opino así. Las personas que han sufrido una agresión sexual, les puedo asegurar que no tienen por qué no tener confianza en la justicia e irán siempre a denunciar cuando proceda".

Carretero apunta a que su interrogatorio no suscitó ninguna queja durante el mismo ni por parte de Mouliaá ni por parte de su abogado: "No va a disuadir a ninguna persona, en absoluto, porque a la propia víctima no le debió parecer tan mal interrogatorio cuando ni siquiera se quejó, ni siquiera su abogado protestó, ni nada en absoluto".

"Y si estaba nerviosa no era por mis preguntas, estaba nerviosa porque estaba reviviendo un poco lo que le había pasado. Pero es que lo tenía que revivir porque yo no tenía más remedio que preguntarle por lo que le había pasado. Y repito, los temas de agresiones sexuales son muy delicados, muy conflictivos y malos. Le puedo asegurar que yo he llevado muchas violaciones, muchas agresiones sexuales y no tengo ningún problema con ninguna de las víctimas. Ya han denunciado las que tienen que denunciar", ha concluido.