El juez Carretero hace “autocrítica” de su interrogatorio a Elisa Mouliaá: "Si sé que esto va a salir bajaría el tono, pero mantendría las preguntas"

El juez ha reiterado en su intervención que instruye un "delito de agresión sexual" y que el tono alto es el que tiene. "No lo voy a poder mejorar, forma parte de mi voz", afirma.

El juez Carretero ha estado en Más Vale Tarde por vía telefónica para hablar sobre su interrogatorio filtrado en vídeo a Elisa Mouliaá en el 'caso Errejón' tras la denuncia de la actriz al expolítico por presunta agresión sexual. En sus palabras, el juez ha realizado una autocrítica sobre el tono de sus preguntas, pero ha dejado claro que el contenido de las mismas "sería igual".

Así ha respondido el juez a Iñaki López y a Cristina Pardo en el programa de laSexta: "El tono no lo voy a poder mejorar, porque el tono es el que tengo. Lo están ustedes viendo. El tono alto lo tengo igual, y forma parte de mi voz".

Y ha puesto el foco en la filtración del vídeo: "Hay que hacer autocrítica. Si sé que me ve toda España... Lo que no entienden ustedes es que el procedimiento es para las partes, no para que se reproduzca en todo el país".

"Si sé que esto sale públicamente de la A a la Z bajaría el tono de voz, y preguntaría un poco más pausadamente. El contenido sería el mismo. Instruyo un delito de agresión sexual, no uno de hurto", ha sentenciado al respecto de sus preguntas y del tono de su voz en el interrogatorio a Elisa Mouilaá.

"Sufro un linchamiento propio de la Inquisición"

El juez Adolfo Carretero, tras las críticas que ha recibido por sus preguntas a la actriz, ha afirmado además en Más Vale Tarde que está sufriendo un "linchamiento propio de la Inquisición", y ha agradecido "la oportunidad" a Iñaki López y a Cristina Pardo de poder expresarse "públicamente".