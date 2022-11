El juicio contra José Enrique Abuín, 'El chicle', ha quedado visto para sentencia. El asesino de Diana Quer se ha enfrentado de nuevo a la justicia por una presunta agresión sexual a su cuñada en 2005, cuando apenas tenía 17 años. 'El chicle' ha negado en todo momento los hechos.

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha asistido al juicio, donde ha asegurado sentirse "sereno". "He estado para intentar dar voz a Diana", ha aseverado el padre de la joven asesinada, que ha indicado que "ya no siente nada": "Le he tenido a un metro y medio en cuatro o cinco ocasiones más".

Además, Quer ha explicado en Más Vale Tarde por qué ha acudido a la sala: "La tragedia de Diana, en modo alguno, va a poder recuperar su vida. Su legado es evitar que se produzcan otros crímenes y por esa razón yo estoy luchando en su nombre". Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia.