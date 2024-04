El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se casa este sábado con Teresa de Urquijo, nieta de Teresa de Borbón, que a su vez es prima de Juan Carlos I. Razón por la que el emérito ha confirmado su asistencia a este enlace que será castizo por definición. No obstante, no será el único 'royal' en acudir al acto puesto que también lo harán los hermanos Froilán y Victoria Federica, así como su madre la infanta Elene.

El periodista Josemi Rodríguez-Sieiro ha estado este viernes en Más Vale Tarde como gran conocedor de la historia de los títulos nobiliarios en España. Iñaki López le ha cuestionado sobre estas asistencias y le ha preguntado de forma concreta que daba la sensación que los miembros de la Familia Real que acudían al enlace podrían ser de "segunda" debido a sus múltiples apariciones mediáticas.

Rodríguez-Sieiro ha negado de forma categórica la distinción que ha hecho López y ha dejado caer que es posible que el rey Felipe VI pase por allí como lo ha hecho "con el resto de primos". En cambio, no ha duda en descartar que lo fuera hacer la reina Letizia y aunque en un primer momento no ha querido argumentar su afirmación, finalmente lo ha hecho.

Las razones del periodista son tres. Por un lado, considera que "no han tenido tanta relación" y, por otro, considera que quizás Letizia no "quiera ser criticada porque no se santigua en una iglesia" o "porque no se arrodilla". Llegados a este punto, Rodríguez-Sieiro ha cortado en sus explicaciones y ha pedido que no le tiren más "de la lengua".