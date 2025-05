Jorge Cadaval (Los Morancos), tras sufrir el caos ferroviario: "Los de arriba están perdiendo la empatía con la ciudadanía"

Jorge Cadaval, de Los Morancos, fue uno de los miles de afectados por el robo de cable en la alta velocidad española. En su caso, estuvo atrapado en un tren durante 12 horas, en las que vivió todo tipo de situaciones.

"Llevo dos apagones ya en mi vida", ironiza el cómico, que cambia el tono a la hora de hablar de las autoridades: "Creo que están perdiendo la empatía con la ciudadanía", afirma Cadaval, que echa de menos explicaciones por parte de los responsables y asegura que "todavía no he visto a nadie pedir disculpas".

En el caso de la empatía entre los pasajeros del tren, comenta que a pesar de algunos momentos de nervios, "el personal de a pie se ha comportado maravillosamente". A pesar de ello, hubo personas que no pudieron conseguir agua caliente para dar de comer a sus hijos, así como personas mayores que "no podían agarrarse a un pasamanos para orinar desde arriba".

Tras no poder conciliar el sueño durante la noche atrapado en el tren, asegura que hoy no asistirá a la Feria de Sevilla al encontrarse cansado: "Tengo ganas, pero también de disfrutar de mi casa, que de momento no hay apagón", ironiza.