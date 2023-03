Este domingo Jordi Évole entrevista a Juan José Ballesta, un actor que pasó de ganar un premio Goya a dedicarse a la marmolería porque no era feliz. Para dar las claves del programa, Jordi Évole ha intervenido en Más Vale Tarde, donde ha bromeado con Iñaki López a cuenta de una herida que tiene en el dedo

"Me he cortado con el cuchillo del pan", ha revelado Évole. "Más embutido corta Georgina Rodríguez y no se corta las uñas, lo hace con uñas de metro y medio", ha respondido con ironía Iñaki López.

Tras esto, Jordi Évole ha aprovechado para hacer una 'confesión' en directo: "Aprovecho que no está Cristina Pardo para explicarte una cosa que me pasó, me llamó para que te sustituyera. 'Vente y haces tú de él, seguramente te podrás quedar con el puesto y todo', me dijo. Le respondí que no por ti, que a mi colega no le quitaba el sitio".

"Me parece enormemente bien, aunque vestuario me había dicho que era un problema de tallas", ha replicado Iñaki López con humor.