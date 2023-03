Alejandro Sanz ha visitado El Hormiguero y no ha dudado en vacilar, en tono de humor, a Pablo Motos por su altura. "Habrá sido un error, pero te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado", ha asegurado el artista. Por su parte, el presentador ha justificado lo ocurrido: "Me la ponen para que estén las piernas en ángulo recto".

"Te reto a que pongas la silla a la misma altura, pero no la puedes bajar, la tienes soldada", ha respondido Alejandro Sanz.

Tras escuchar sus palabras, Iñaki López ha hablado de las técnicas que utilizan los presentadores en Más Vale Tarde. "Una cosa es poner la silla alta y hay otro truco que la gente no sabe en casa...", ha asegurado mencionando también a su compañera de plató, Cristina Pardo. Descubre en el vídeo de qué se trata.