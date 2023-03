Después de que el popular Alfonso Fernández Mañueco haya hecho una peineta en las Cortes de Castilla y León, Jordi Évole ha asegurado en Más Vale Tarde que "el primero en hacer la peineta fue Luis Bárcenas".

Al respecto, Évole ha recordado que el extesorero del Partido Popular dedicó este gesto "a los periodistas en el aeropuerto".

Además, ha destacado que "en España, en general, hay cierta simpatía hacia la gente que utiliza la peineta como símbolo de desprecio al otro".

Ante la actitud de Mañueco y la respuesta de su formación, el director de Lo de Évole ha apuntado que "estamos en el punto de empezar a chulear por este tipo de cosas, de empezar a sacar pecho por la mala educación". "Yo de Mañueco, no me escondería y diría que he hecho la peineta, ¿y qué pasa? [...] No me extrañaría que entre ellos estuviesen superorgullosos por el gesto", ha añadido.

Sobre el troleo del papa Francisco al alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, recordándole que es el sucesor de "la gran Manuela (Carmena)", Jordi Évole ha respondido con ironía: "He echado de menos que Almeida hiciese un Mañueco, estas cosas tan de moda en líderes populares".