Este domingo, a las 21:30 horas en laSexta, Jordi Évole charla con diferentes periodistas sobre el 11M cuando se cumplen 20 años de los atentados en Madrid. Además, el periodista reflexiona junto a ellos sobre la onda expansiva de un atentado que llega hasta la actualidad.

Évole ha contado en Más Vale Tarde que en los dos programas especiales que verán la luz este domingo, ha puesto delante de medios de comunicación portadas de cómo compraban la versión del Gobierno, a pesar de que Otegi aseguraba que la autoría de ETA era falsa. El programa, cuenta, tiene un "enfoque muy claro" de mostrar "cómo en diferentes medios se vivió la misma realidad de una manera tan distinta" durante esos 4 días, entre el 11 y el 14 de marzo en diferentes redacciones: la de TVE, la de la Cadena SER y la del ABC.

El periodista habla con diferentes representantes de todos esos medios. Entre ellos se encuentran Iñaki Gabilondo, Mamen Mendizabal, por entonces redactora en el Hoy por Hoy, Javier Álvarez, jefe de tribunales del ABC y José Antonio Zarzalejos, quien, dice, tiene un testimonio "muy barboso". Además, también conversa con periodistas de TVE, como Fran Llorente.

Otegi pidió a la SER entrar en antena

Évole comenta que durante la realización del programa se enteró de que aquel día, el 11M, Otegi llamó a la Cadena SER diciendo que quería entrar en antena. Fue Mamen Mendizabal quien cogió el teléfono. Iñaki no se puso al teléfono pero "dijo que si quería ponerse Otegi en antena que lo hiciera, pero que si era ETA que también lo condene". No se pusieron de acuerdo y esa llamada nunca entró. Acabó saliendo Otegi en una rueda de prensa diciendo que según sus informaciones el atentado no había sido obra de ETA.

Aun así, cuenta Évole que los medios seguían señalando a la banda terrorista ETA. "Estuvimos como poco 3 años, como mínimo hasta las siguientes elecciones, con las teorías de la conspiraciones encima de la mesa en las portadas de según qué periódicos y en las portadas de según qué radios a diario", comenta. Y añade que, durante aquella época, "se hizo mucho daño", sobre todo a "las víctimas". "Me gustaría mencionar a Pilar Manjón, que fue una madre de uno de los asesinados en los atentados de los trenes. Esta mujer recibió todo tipo de improperios por parte de periodistas que se mofaban de ella, la ridiculizaban", añade.

"No se puede entender la España de hoy sin el 11M. Yo creo que el 11M fue el arranque de la polarización que hoy seguimos viviendo. Todavía en 2004 no existían los Trumps o estos líderes políticos que a nivel mundial han polarizado aún más sus sociedades. No teníamos nada de eso y, sin embargo, ya estábamos así de polarizados por un atentado que partió por la mitad a la sociedad española", comenta Évole. Y para concluir cita una frase que Iñaki Gabilondo lanza en el programa: "Nunca he visto una España más unida que el 11M ni más desunida que el 14M. En cuatro días este país se quebró".