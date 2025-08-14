Un vecino Villar de Plasencia denuncia la falta de efectivos: "Nos han pedido que ayudemos a los bomberos, son muy pocos"

Sergio expone que tan solo hay dos camiones de bomberos y cuatro o cinco personas para apagar el fuego. Por ello, muchos vecinos están intentando ayudar a los efectivos para evitar que el incendio se extienda.

Varias provincias de nuestro país siguen en jaque por los incendios. laSexta se ha desplazado hasta Villar de Plasencia, en Cáceres, uno de los municipios afectados por el fuego. Sergio, uno de sus vecinos, explica que el viento ha sido el que ha provocado que se avive el fuego.

"Cuando hemos subido hace un par de horas, había humo en un par de casas, se habían quemado cocheras. Ahora está más controlado", explica Sergio a Javier Bastida. El vecino denuncia la falta de medios ya que, como indica, "solo hay dos camiones y cuatro o cinco personas".

Sergio expone que los vecinos han intentado ayudar. "Los bomberos están encantados que ayudemos pero la Guardia Civil te dice que te vayas", comenta, "no puedes hacer mucho". Sergio explica que han intentado apagar algunos fuegos que han encontrado con cubos.

Bastida explica que el consejero de presidencia de la Junta de Extremadura ha dicho que la Guardia Civil ha comenzado multar a toda aquella persona que les desobedezca. Sergio considera que no está bien, pero, en su caso, no ha recibido, por el momento, ninguna multa.

"Estamos intentando ayudar en lo máximo", se lamenta, "pero no nos han dado facilidades". "Gente que conoce a los bomberos nos ha llamado para pedir ayuda", indica, "son muy pocos y están encantados de que ayudemos".