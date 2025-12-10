Ahora

Premio a su trayectoria

Joanna Ivars comparte su premio con Iñaki López y Cristina Pardo: una hogaza de pan palentino de 10 kilos

Joanna Ivars sorprende a Iñaki López y Cristina Pardo con una hogaza de pan que la Asociación de Vecinos de Buenavista de Valdavia, en Palencia, le ha otorgado como premio a su trayectoria profesional.

Joanna Ivars termina su sección de el tiempo en Más Vale Tarde con una sorpresa que entusiasma a Iñaki López y Cristina Pardo: una hogaza de pan de 10 kilos que, según el presentador, "puede albergar a una familia dentro".

El motivo es que la Asociación de Vecinos de Buenavista de Valdavia, en Palencia, le ha otorgado un premio por su trayectoria profesional que la meteoróloga recogía este fin de semana en Aguilar de Campoo.

En el vídeo sobre estas líneas, Joanna comparte este espectacular pan con Iñaki, Cristina y todo el equipo de Más Vale Tarde, acompañado de embutidos y queso.

"Si hay alguna otra localidad que quiera ser saludada, que nos mande producto local, que nosotros somos muy de saludar", se ofrece Iñaki, fascinado por el olor y el sabor del pan palentino.

