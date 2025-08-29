Javier Portillo sostiene que la relación entre Felipe VI y Sánchez estaría rota: "La desconfianza es total"

El periodista de 'La Razón', Javier Portillo, explica en Más Vale Tarde su información sobre la supuesta mala relación entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez y asegura que "hay una orden no escrita para circunscribirla a lo estrictamente protocolario".

Según publica el diario 'La Razón', la relación entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez estaría rota. El autor de esta noticia, Javier Portillo, la analiza en Más Vale Tarde, donde sostiene que en estos momentos hay una especie de "orden no escrita" para circunscribir la relación entre el presidente del Gobierno y el jefe del Estado "a lo estrictamente protocolario".

Según defiende Portillo en el vídeo sobre estas líneas, "en Casa Real no quieren que la imagen de crispación que levanta el presidente del Gobierno enturbie la imagen institucional de los reyes". Además, afirma que "la relación personal está muy dañada, rota".

El detonante, explica, sería el incidente durante su visita conjunta a Paiporta, así como la mala relación entre el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino, y José Manuel Albares. De hecho, asegura que, debido a este último enfrentamiento, no hubo representación española en la reinauguración de Notre Damme.

El periodista señala que, actualmente, es Félix Bolaños el encargado de "engrasar" las relaciones entre Moncloa y Zarzuela donde, según sostiene Portillo, "la desconfianza es total".