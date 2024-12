¿Por qué España no estuvo en Notre Dame? Exteriores y Cultura se culpan mientras Casa Real guarda silencio

La reapertura de la catedral de Notre Dame en París no contó con representación española alguna. No acudieron ni los reyes ni ningún representante del Gobierno, cinco años después del incendio que asoló el icónico templo. Una extraña ausencia que ha desencadenado un cruce de acusaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cultura, en manos de PSOE y Sumar, respectivamente, mientras Casa Real guarda silencio.

De un lado, Moncloa afirma que el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó solo a los jefes de Estado de cada país, que en el caso de España eran los reyes Felipe VI y Letizia. Los monarcas, sin embargo, no acudieron y en Zarzuela rechazan hacer ninguna declaración al respecto. "No tenemos nada que decir", sostienen simplemente.

Desde el Ejecutivo, a su vez, inciden en que la invitación era nominal e intransferible y ponen el foco en que "prácticamente ningún jefe de Gobierno europeo" asistió y tampoco lo hizo el papa Francisco. Añaden que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tampoco pudo asistir.

Fuentes del departamento que dirige Urtasun, por su parte, precisan que el ministro declinó la invitación por asuntos familiares y que se lo comunicó a Francia. A partir de ahí, aseguran que laresponsabilidad es de Exteriores: desde Cultura inciden en que la Embajada española en Francia sabía quién iba y quién no, que la legación diplomática es quien coordina este asunto y que depende de Exteriores. El Ministerio de José Manuel Albares, insisten, vio que no iba nadie y no hizo nada para tener representación.

Sin embargo, desde Exteriores aseguran a su vez no haber recibido ninguna comunicación de los que estaban invitados ni tampoco de que no iban a ir. La polémica, en todo caso, ya está en marcha.

Los que sí acudieron

Lo cierto es que a la reapertura de puertas de Notre Dame acudieron decenas de jefes de Estado y de Gobierno, pero ningún representante del Ejecutivo español. Sí estuvieron el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la actual primera dama, Jill Biden; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; o el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Asistieron también el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier; el paraguayo, Santiago Peña, o el de República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi.

Entre la nutrida representación de la realeza europea, acudieron el príncipe Guillermo de Gales o los reyes belgas, Felipe y Matilda. Incluso estuvo presente en la misa el multimillonario empresario Elon Musk. Se ausentó sin embargo el papa Francisco, aunque el arzobispo de París leyó un mensaje suyo.

Críticas del PP

La ausencia de cualquier representación española ya fue objeto de críticas este fin de semana por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La ausencia de España en la reapertura de la Catedral de Notre Dame es una vergüenza para nuestro país. Una vez más, el Gobierno no está a la altura de la sociedad a la que debe servir", sentenciaba en la red social 'X'.