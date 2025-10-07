Javier Chicote explica las maniobras de Koldo para cambiar la propiedad de varios inmuebles: "Le dicen que no lo haga porque le van a pillar"

Javier Chicote analiza en Más Vale Tarde su noticia en la que informa de varias visitas de Koldo a una notaría para cambiar la propiedad de varios inmuebles de terceros a nombre de su familia: "Busca salvaguardar ese patrimonio en su hija".

El periodista Javier Chicote visita el plató de Más Vale Tarde para analizar una noticia que publica en su medio, 'ABC', en la que se asegura que Koldo García estaría cambiando la propiedad de varios inmuebles de terceras personas en una notaría de Madrid a nombre de su mujer y su hija de 4 años.

Chicote señala en el vídeo sobre estas líneas que Koldo "sabe que todo lo que entre en su cuenta está embargado" y que estaría buscando la forma de que "ese patrimonio se salvaguarde en su hija". De hecho, apunta que "la niña ya es propietaria de una vivienda que compraron a su nombre en Benidorm".

El periodista explica que desde el entorno de Koldo se niega que esos terceros a cuyo nombre estaban los inmuebles fueran testaferros y que han especificado que "esto no tiene nada que ver con la investigación".

Sin embargo, Chicote afirma que "en cuanto es Koldo el que está haciendo eso, ya estás entrando en la causa", porque ese inmueble "sea un testaferro o un amigo, te lo quiere dar a ti". Por ello, asegura que hay gente que le está diciendo que no lo haga "porque te van a pillar".

En una entrevista, el exasesor de Ábalos ha dicho que esta noticia es mentira. Sin embargo, Chicote le responde y mantiene que Koldo ha ido a la notaría dos veces y recuerda que estas propiedades "no son suyas, porque están pilladas, son otras".

