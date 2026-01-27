Jalis de la Serna desvela el momento más impactante que ha vivido en el nuevo reportaje de Apatrullando: "Tan duro no lo habían visto"

Jalis de la Serna adelanta en este vídeo algunos de los mejores momentos del reportaje sobre trabajos al límite con el que esta noche abre la nueva temporada de 'Apatrullando'.

Jalis de la Serna visita el plató de Más Vale Tarde para hablar de la nueva temporada de 'Apatrullando' que se estrena esta noche a las 23:00 horas en laSexta.

En este nuevo reportaje de estreno, el programa aborda profesiones al límite, entre ellas equipos de limpiezas traumáticas, como el caso de la casa donde vivía una persona con síndrome de Diógenes que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde se enfrentan a montañas de basura y una bañera llenas de orina y heces.

"Yo creo que Diógenes le hacía los recados a este señor", reacciona Iñaki López al ver las imágenes del adelanto, ante lo que Jalis le explica que los profesionales son capaces de limpiarlo y "lo dejan níquel".

No obstante, el periodista señala que los expertos le contaban que se habían enfrentado a casos similares, pero "tan duro no lo habían visto nunca". En su caso, de todos los trabajos que ha conocido para este reportaje, este sería el que más le ha impactado, si bien también destaca la labor de los buzos que limpian el casco de los de los cruceros.

Respecto a este tipo de trabajos, Jalis señala que son trabajos que "están medianamente bien remunerados".

En esta nueva entrega de 'Apatrullando', también han acompañado a un chatarrero que se pasaba el día rebuscando basura en la calle y que no tiene problema en agarrar la botella del agua con la misma mano que ha tocado justo antes una rata muerta.

En los próximos episodios...

En otros episodios, Jalis y el equipo de 'Apatrullando' abordarán cuestiones, desde recorrer el viaje completo de la droga, al minuto a minuto de un trasplante urgente. Sobre esto último, afirma que "es lo más emocionante que yo grabé en mi vida": "De repente te dice el señor 'yo voy a quitar esta pinza y si hemos hecho todo bien, esto debería empezar a latir' y ves que hace pum, pum".

También han investigado el tema de la gentrificación, donde barrios de toda la vida están siendo vaciados de sus vecinos originales para meter turistas. Lo han hecho en Cádiz, donde hay mucha gente con dificultades para acceder a la vivienda tras años de trabajos precarios.

Además, mostrarán el otro lado de la moneda: el de la gente que se beneficia del turismo masivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.