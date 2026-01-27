Hoy, en Apatrullando, Jalis de la Serna estrena la nueva temporada trabajando 'al límite'

¿Quién limpia lo que nadie quiere ver? ¿Quién se juega la vida para que el resto podamos vivir con normalidad? En esta nueva temporada, Apatrullando se adentra más dentro que nunca en la realidad de quienes sostienen nuestra sociedad desde los márgenes.

laSexta estrena esta noche a partir de las 23:00 horas la tercera temporada de Apatrullando, el formato que se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, estará acompañado por un equipo de cuatro reporteros experimentados con la misión de 'apatrullar' algunos de los lugares más icónicos de nuestro país.

En esta tercera entrega, el programa vuelve a contar con Jalis de la Serna, uno de los rostros más reconocidos del periodismo factual en televisión, al frente de un equipo de cuatro periodistas integrado por David Casasús, Sara Solomando, Miguel Rabaneda e Isabel Balado. Todos ellos recorrerán algunos de los escenarios más tensos, invisibles o impactantes del país, retratando los conflictos sociales y humanos desde dentro.

A lo largo de ocho programas y con su particular forma de narrar lo que ven y viven, Jalis de la Serna y su equipo se implicarán para mostrar la realidad con acceso exclusivo, narrativa directa y una cámara que no se apaga.

Esta temporada, Apatrullando se adentrará en el viaje completo de la droga, mostrando por primera vez en televisión su recorrido desde la incautación hasta su destrucción definitiva, así como en la urgencia extrema de un trasplante multiorgánico contado en tiempo real. También abordará el impacto del turismo masivo y la expulsión vecinal en ciudades como Cádiz, la tensión de los dispositivos antidisturbios en partidos de alto riesgo y las vidas invisibles de quienes trabajan en condiciones extremas: limpieza forense, espeleología científica, buceo industrial o reciclaje en situaciones de precariedad.

'Trabajos al límite', primer programa de Apatrullando

Así, Apatrullando descubrirá equipos especializados en limpiezas traumáticas, que se enfrentan a escenarios de suicidios, asesinatos o viviendas afectadas por el síndrome de Diógenes, así como a trabajadores funerarios que realizan todo el proceso tras una muerte, desde la recogida del cuerpo hasta su incineración. El programa también da visibilidad al trabajo de científicos que arriesgan su salud para anticipar terremotos en entornos altamente peligrosos, como cuevas con presencia de gas radón, y acompaña a buzos profesionales encargados del mantenimiento submarino de grandes cruceros, pieza clave del turismo de masas. Además, muestra la vida de investigadores aislados en el Observatorio de Sierra Nevada, sometidos a frío extremo y soledad, y de oficios marcados por la precariedad y el estigma, como el de chatarrero, esencial para el reciclaje y la sostenibilidad.

