Las narcolanchas se refugian del temporal con total libertad en los puertos deportivos de la costa española

El alcalde de Pulpí ha denunciado la presencia en sus costas: "Nos encontramos en Honduras, en San Juan de los Terreros. Como veis, aquí tenemos las narcolanchas, aquí tenemos a los señores que trafican con la droga y con los seres humanos. Y esto es lo que tenemos día a día en nuestro municipio".

Casi toda España se encuentra en alerta por lluvias intensas, viento fuerte y oleaje por la borrasca Joseph. El temporal, además, está afectado también a los narcotraficantes, que han puesto sus narcolanchas a resguardo en las costas españolas.

Según imágenes que la Asociación Independientes de la Guardia Civil han pasado a laSexta, unas 14 o 15 de estas narcolanchas se han refugiado en Cala del Plomo, en el Cabo de Gata, en Níjar (Almería). Otras imágenes previas en Pulpí, también en Almería, mostraban también a cinco de estas lanchas en una playa "con todo el descaro del mundo". Y no son las únicas.

En Sancti Petri, en el municipio de Chiclana de la Frontera, también se puede ver en otro vídeo cómo llega una narcolancha y aparca, ni más ni menos, que en el puerto deportivo mientas se van tranquilamente sin que pase absolutamente nada, al menos a su llegada.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha denunciado la presencia de estas lanchas en sus costas. "Nos encontramos en Honduras, en San Juan de los Terreros. Como veis, aquí tenemos las narcolanchas, aquí tenemos a los señores que trafican con la droga y con los seres humanos. Y esto es lo que tenemos día a día en nuestro municipio", ha explicado en un vídeo. "La Guardia Civil hace una gran labor, pero no tiene efectivos, y sin efectivos esto no es posible", ha denunciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.