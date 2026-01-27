Ahora

alerta por oleaje

Las narcolanchas se refugian del temporal con total libertad en los puertos deportivos de la costa española

El alcalde de Pulpí ha denunciado la presencia en sus costas: "Nos encontramos en Honduras, en San Juan de los Terreros. Como veis, aquí tenemos las narcolanchas, aquí tenemos a los señores que trafican con la droga y con los seres humanos. Y esto es lo que tenemos día a día en nuestro municipio".

Las narcolanchas se refugian del temporal con total libertad en los puertos deportivos

Casi toda España se encuentra en alerta por lluvias intensas, viento fuerte y oleaje por la borrasca Joseph. El temporal, además, está afectado también a los narcotraficantes, que han puesto sus narcolanchas a resguardo en las costas españolas.

Según imágenes que la Asociación Independientes de la Guardia Civil han pasado a laSexta, unas 14 o 15 de estas narcolanchas se han refugiado en Cala del Plomo, en el Cabo de Gata, en Níjar (Almería). Otras imágenes previas en Pulpí, también en Almería, mostraban también a cinco de estas lanchas en una playa "con todo el descaro del mundo". Y no son las únicas.

En Sancti Petri, en el municipio de Chiclana de la Frontera, también se puede ver en otro vídeo cómo llega una narcolancha y aparca, ni más ni menos, que en el puerto deportivo mientas se van tranquilamente sin que pase absolutamente nada, al menos a su llegada.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha denunciado la presencia de estas lanchas en sus costas. "Nos encontramos en Honduras, en San Juan de los Terreros. Como veis, aquí tenemos las narcolanchas, aquí tenemos a los señores que trafican con la droga y con los seres humanos. Y esto es lo que tenemos día a día en nuestro municipio", ha explicado en un vídeo. "La Guardia Civil hace una gran labor, pero no tiene efectivos, y sin efectivos esto no es posible", ha denunciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno sufre su primera derrota del año: Junts tumba el decreto ómnibus para subir las pensiones junto a PP y Vox
  2. ¿Qué migrantes se podrán acoger? Plazos y requisitos de la primera regularización masiva en más de 20 años en España
  3. El Gobierno aprueba 20 millones en ayudas y adelantos de indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida
  4. Bernabé asegura que "no hubo apagón informativo" en la DANA y acusa a la Generalitat de avisar "tarde y mal": "Se habrían salvado vidas"
  5. Cambio de estrategia de Trump: el líder del ICE, Gregory Bovino, sale de Minnesota tras el asesinato de dos civiles
  6. Casi toda España, en alerta amarilla y naranja por lluvia, viento, nieve y oleaje por la borrasca Joseph