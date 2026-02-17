La inmobiliaria de Alzira que ofrece una promoción de VPO: "El promotor ha preferido dar ese beneficio a la población que lucrarse"

Cientos de personas hicieron cola durante días en Alzira para acceder a 123 viviendas de protección pública. Ruben Martí, propietario de una inmobiliaria local, explica que el promotor priorizó el bien social sobre el lucro y ayudó a los inscritos.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de entrevistar a Ruben Martí, propietario de una inmobiliaria de Alzira, donde cientos de personas han hecho cola durante tres días y noches para inscribirse en la lista de las 123 viviendas de protección pública (VPO)que se van a construir en el municipio. Cabe recordar que Alzira llevaba más de 20 años sin la construcción de este tipo de viviendas.

Martí explica que el promotor de la promoción de la vivienda "ha preferido hacer esta promoción para, sin tener en cuenta si ganaba o no dinero, por el bien social y así poder adjudicar viviendas a la gente joven y a la gente que las necesitaba". Añade que el promotor ha preferido dar ese beneficio a la población de Alzira que "lucrarse con la construcción de viviendas".

Asimismo, comenta que no han podido evitar involucrarse con la gente que ha estado acampando a las puertas de la inmobiliaria: "Les hemos ofrecido cualquier cosa que ha estado en nuestras manos para que estuvieran cómodos".

Por otro lado, señala que la gente necesita este tipo de promoción de viviendas para poder acceder a una vivienda digna, ya sea a través de una agencia inmobiliaria o por el Ayuntamiento de Alzira.

"Hace falta viviendas, hace falta que la gente tenga vivienda, y desde aquí animo a que todos los organismos, como las asociaciones públicas, tanto el Gobierno como las empresas privadas, intenten fomentar esas viviendas que tanta falta hacen hoy en día", reivindica.

