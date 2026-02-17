Benjamín Prado, sobre la investigación al DAO de la Policía Nacional: "Estamos ante un sinvergüenza y una muy buena Policía que ha tenido la sangre fía de grabar la agresión"

El escritor lamenta que "la corrupción afecte a quienes te tienen que defender de los malos" tras conocerse la denuncia al número dos de la Policía Nacional.

El Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite este martes la querella presentada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según el auto judicial al que ha accedido laSexta, una subordinada del cuerpo es la querellante.

En su denuncia, presentada en abril de 2025, la víctima relata cómo recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde estaba el DAO comiendo con otro mando de la Policía.

El poeta y novelista Benjamín Prado asegura que este caso demuestra que "estamos ante un sinvergüenza y una muy buena Policía que ha tenido la sangre fía de grabar la agresión", haciendo referencia a la investigación que los agentes habrían llevado a cabo contra su superior.

No obstante, lamenta que haya ilegalidades tan flagrantes en dentro de los cuerpos de seguridad. "Es terrible cuando la corrupción afecta a quienes te tienen que defender de los malos", ha concluido Prado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.