Más Vale Tarde ha encontrado numerosos anuncios en Internet de hombres que ofrecen casa gratis a mujeres a cambio de limpieza y sexo. "Comparto piso a cambio de tareas y compañía en mi cama. Solo mujeres", rezaba una de las ofertas.

Una redactora del programa se ha puesto en contacto con el anunciante que le ha explicado algunas de las indignantes condiciones: "Hay que limpiar el apartamento, en fin, hacer cosas. Estar conmigo, dormir conmigo. El precio es a cambio de estar conmigo".

Otro de los anuncios que aparecen en la red señala que cede "habitación gratis a chica a cambio de compañía". Tras llamar al anunciante, éste explica que realmente hay que tener sexo con él: "No tienes que estar pensando todo el día, '¡madre mía que hoy me toca!'. ¡Qué tortura! No, tampoco, ¿sabes? A no ser que tú digas, venga pues el lunes y el miércoles, sí o sí".

El equipo del programa también ha llamado a un tercer anunciante cuya oferta rezaba lo siguiente: "Ofrezco alojamiento y comida a mujer joven a cambio de hacer vida de pareja por la noche".

Cuando la redactora ha llamado al anunciante, éste le ha explicado que le ha llamado "mucha gente": "Pero bueno, la primera que me cuadre, pues será". Además explica que sería mejor quedar previamente para conocerse y que vea la casa.

"Un amigo mío lo hizo así, le ha ido superbién y me dijo que lo intentase yo, y es por eso", apunta este anunciante.