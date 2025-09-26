Iñaki López tras la vuelta de Calero: "Por fin se acabó el ayuno en MVT después de tantas y tantas tardes"

El periodista ha instado a los ciudadanos en Más Vale Tarde a disfrutar del buen tiempo con el que cuenta aún una gran parte de España en estos últimos días de septiembre: "Aprovechémoslo, vámonos de viaje". Por su parte, ha propuesto viajar a Cádiz, donde se pueden encontrar diferentes platos como los chicharrones.

Luis Calero ha instado a los ciudadanos en Más Vale Tarde a disfrutar del buen tiempo con el que cuenta aún una gran parte de España en estos últimos días de septiembre: "Aprovechémoslo, vámonos de viaje".

El periodista ha propuesto en su vuelta al programa viajar a Cádiz, la ciudad más antigua de occidente. Además de resaltar "su caleta" o "su catedral", ha nombrado "sus chicharrones".

"Exactamente es la parte de la panceta y la papada del cerdo, frita en manteca", explica una mujer gaditana mientras Calero revela que es "una delicia".

Por su parte, Iñaki López reaccionaba a la vuelta del periodista: "Por fin se acabó el ayuno en MVT después de tantas y tantas tardes".

