Iñaki López, al ver el coche de Rosalía: "Me encanta el rosario que lleva puesto en el retrovisor, es muy vintage"

En Más Vale Tarde, Iñaki López reacciona a los vídeos virales de Rosalía en la presentación de su nuevo disco 'Lux'. En ellos se ve a la cantante conduciendo un coche blanco por las calles de Madrid y, tras aparcarlo, corriendo por la Gran Vía hasta la plaza de Callao, donde la esperaban decenas de fans.

"Me encanta el rosario que lleva puesto en el espejo retrovisor, me parece un detalle muy vintage como el 'papá no corras'", comenta el presentador.

Por otro lado, señala que tiene la sensación de que Rosalía no pudo acceder al centro de Madrid en coche porque no llevaba la etiqueta ambiental obligatoria para circular.

"Me da la sensación que no ha entrado con su coche porque no tenía la etiqueta para entrar en Madrid Central. Me ha parecido ver, por uno de los planos donde aparece corriendo calle arriba, que lo habrá dejado en Plaza España, que está fuera de la zona, y se ha hecho la Gran Vía para arriba con plataformas", plantea Iñaki López.

