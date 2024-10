"Estoy aquí, ahora mismo estoy agarrada a esta planta, que es lo que me está ayudando a sostenerme. Pero mirad, no hay nada. No hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar". Este es el agónico testimonio de una mujer que se quedó atrapada durante cuatro horas en medio de las inundaciones causadas por la DANA en Paiporta, Valencia.

"Cuatro horas, ese es el tiempo que tardó esta mujer en ser rescatada. Ese es el tiempo que pasó agarrada, en medio de la nada, a este arbusto", señala Iñaki López tras ver el vídeo.

Además, el presentador de Más Vale Tarde menciona que, gracias a las redes sociales, la mujer pudo ser rescatada, ya que muchas personas se volcaron en "dar a conocer su ubicación" para que los servicios de emergencia pudieran encontrarla y rescatarla.