Una semana más, el chef con estrella Michelin, Carlos Maldonado, y el nutricionista Pablo Ojeda preparan una receta que, aprovechando la Semana Santa, en esta ocasión ha sido un potaje de vigilia. Iñaki López comparte en el vídeo sobre estas líneas cómo han sido los minutos de publicidad en los que el equipo del programa aprovecha y se va sumando para degustarlo.

En lo que el presentador ha llamado "la última cena", se muestra a sí mismo "como que temo la presencia de Judas, un traidor que me levante el plato". Loreto Ochando, por su parte, aparece chupándose los dedos de las torrijas que, según ella, "eran para chuparse las manos".

"Traer la bandeja ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho desde que estoy en laSexta", comenta José María Camarero, mientras Iñaki ironiza con que "mis compañeros de redacción me agradecen que no hayamos dejado absolutamente nada".