José María Camarero, periodista económico de 'Colpisa', ha explicado en Más Vale Tarde por qué se ha disparado en un 135% el precio del cacao, que ahora mismo está por encima de los 10.000 dólares la tonelada.

Tras dos años de subidas de precios en alimentación en los productos básicos ahora, indica el experto, es el turno de los dulces. "Todo lo que tiene que ver con el dulce se está encareciendo. El cacao el que más. Está casi más valorado que el cobre en los mercados", ha comentado.

Esto, explica, tiene que ver con que "no hace el tiempo que se necesita donde se genera en Costa de Marfil y en Ghana, donde se produce el 60% del cacao del mundo". "No llueve cuando tiene que llover, no hace sol cuando tiene que hacerlo, no hace humedad cuando tiene que haber. Eso es lo que está provocando la subida del precio del cacao", ha añadido.

Pero no solo está subiendo el precio del cacao, también lo está haciendo el del café. "En este caso, en Brasil no se están dado las condiciones climatológicas correctas y está subiendo un 167%. El azúcar también va a subir porque está muy ligado al precio del café", ha asegurado el experto.

Además, Camarero recuerda que el precio del aceite bate récords en España, llegando a los 10 y 12 euros el litro. Y esto precisamente provoca que las torrijas, o diferentes comidas que se elaboran con aceite, también suban el precio. Así, el periodista asegura que el postre "se está convirtiendo en el plato más caro cuando vas a un restaurante".