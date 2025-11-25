Ahora

¿Servicio militar en España?

Iñaki López, tajante: "La mili es una pérdida de tiempo y las guerras no se van a ganar con soldados le leva"

El 78% de los españoles no estaría por la labor de que vuelva la mili, pero hay muchos jóvenes que no lo ven con malos ojos. La reflexión de Iñaki López sobre esto, en este vídeo de Más Vale Tarde.

Mientras en varios países de Europa se vuelve a debatir sobre la posibilidad de recuperar el servicio militar, que de momento sería voluntario, en España el Gobierno de momento lo descarta.

Así lo afirma la ministra de Defensa Margarita Robles, que preguntada por esto ha afirmado que "en España es un debate que no existe en absoluto".

Esto se debe en gran parte a que, en la calle, el 78% de los españoles no está por la labor de hacer la mili. Más Vale Tarde pregunta por esto a los jóvenes en el vídeo sobre estas líneas y, sorprendentemente, hay muchos de ellos a los que no les importaría hacer el servicio militar.

A propósito de esto, Iñaki López deja una rotunda reflexión: "La mili es una pérdida de tiempo y las guerras no se van a ganar con soldados de leva".

