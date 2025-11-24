Esteban Urreiztieta afirma que Ábalos no tiene patrimonio para afrontar una fianza: "Está en situación oficial de bancarrota"

Esteban Urreiztieta analiza en este vídeo la situación de José Luis Ábalos a tres días de la vistilla en el Supremo y la preocupación del exministro: "Nunca ha estado tan cerca del ingreso en prisión".

Este jueves José Luis Ábalos tiene que la vistilla en el Tribunal Supremo y el exministro ya no esconde que tiene miedo de ir a prisión.

Más Vale Tarde analiza estas y otras cuestiones con Esteban Urreiztieta, que en el vídeo sobre estas líneas explica que, de tener que enfrentarse a una prisión bajo fianza, solo tendría 6.000 euros en su cuenta: "Él está en una situación oficial de bancarrota", explica.

El subdirector de 'El Mundo' señala que "solo tiene a su nombre la casa de Valencia y el local que está situado debajo", por lo que en estos momentos "no tiene patrimonio para hacer frente a una hipotética fianza".

Tras haber hablado con él, Urreiztieta apunta que Ábalos le habría asegurado que hay "una maniobra intimidatoria por parte de la Fiscalía para que aflore un patrimonio oculto que jura y perjura que no tiene".

Por otro lado, el ministro también le habría dicho que, aunque su anterior defensa le habría aconsejado renunciar al acta de diputado para que el asunto se fuera a la Audiencia Nacional, "donde los tiempos se alargan mucho más", él habría preferido mantenerla para, según el propio exministro, "ser el primer diputado que ingresa en prisión en los últimos años en España".

En opinión del periodista, la preocupación de Ábalos se debe a que "nunca ha estado tan cerca del ingreso en prisión". En este sentido, recuerda que en un auto del juez Puente de octubre ya dijo que "se acrecentaba el riesgo de fuga" y que, de haberle pedido la Fiscalía el ingreso en prisión de Ábalos, lo hubiera hecho.

