Iñaki López se suma al 'no reto' de Wyoming y manda una peineta a Netanyahu: "No es correcto, ni con esta mano ni con la otra"

La televisión israelí se ha hecho eco del 'no reto viral' en el que Wyoming 'no' animaba a hacerse una foto en redes sociales mandando una peineta a Netanyahu. En este vídeo, Iñaki López se suma al llamamiento de El Intermedio.

Un canal de la televisión israelí se ha hecho eco del reto viral de El Gran Wyoming, que en El Intermedio aparecía haciendo una peineta mientras detrás de él aparecía una foto de Netanyahu.

El presentador también animaba a sus seguidores a "no dedicarle este gesto" ni subirlo a las redes sociales etiquetando al presidente de Israel.

En el vídeo sobre estas líneas, Iñaki López se suma a la petición de Wyoming y asegura que "conviene no hacer esto para no enfadar a quien es un genocida".

Por ello, anima a los espectadores a que no usen sus móviles y se hagan una foto con Netanyahu alzando el dedo corazón: "No es correcto, ni con esta mano ni con la otra, y mucho menos con las dos", comenta.

