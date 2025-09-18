Más Vale Tarde repasa los bulos tránsfobos de la extrema derecha contra las mujeres de los presidentes

Al igual que Brigitte Macron, Michelle Obama o Begoña Gómez han sido víctimas de noticias falsas que señalan, a través de montajes fotográficos, que nacieron hombres.

Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte han presentado una demanda por difamación contra la 'influencer' estadounidense Candace Owens después de que esta afirme que Brigitte nació varón. El matrimonio, además, presentará pruebas fotográficas y científicas para demostrarlo.

Esta no es la primera vez que se lanza un bulo de estas características, afirmando que una primera dama nació hombre. Como indica Luis Sanabria, en redes sociales es posible encontrar montajes fotográficos que buscan demostrar esos bulos. Por ejemplo, el periodista muestra uno que tiene como protagonista, precisamente, a la esposa de Macron.

Michelle Obama también fue víctima de estos bulos. Un agitador no dudaba en compartir un vídeo en el que la acusaba de ser un hombre y la comparaba con Melania Trump. La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también ha sido otra víctima de estos montajes.

"Aparece en diferentes mensajes de redes sociales con el mismo arquetípico discurso", expone Sanabria, "el discurso de que ella también fue un hombre". El bulo, como señala el periodista, se transformó en un mensaje cuando una mujer, que afirma ser periodista, presenta a Gómez como "Begoño".