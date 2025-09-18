Beatriz de Vicente explica cómo funciona la subasta del Ferrari de Aldama: "Te puede salir un auténtico chollo"

La Audiencia Nacional avala la decisión del juez Pedraz de poner a subasta varios vehículos de alta gama del presunto comisionista. Entre los coches que tenía Aldama destacan un Audi A8 o un MINI Clubman Countryman JCW ALL4.

La Audiencia Nacional ha ordenado subastar varios coches y motos de lujo que fueron embargados a Víctor de Aldama. El presunto comisionista tenía varios vehículos entre los que se encontraba un Ferrari F12 rojo, un Audi A8 o un MINI Clubman Countryman JCW ALL4.

"No sé si me van a caber los alzadores de los críos en la parte de atrás del Ferrari, pero, si me animo, ¿cómo va esta subasta?", pregunta Iñaki López a Beatriz de Vicente. La abogada explica que, primero, se debe entrar en un portal de subastas del ministerio de Justicia para saber qué se está subastando.

"Tienes que identificarte, en todo momento, tienes que poner un depósito del 5% de la tasación y, a partir de ahí, pujas", explica de Vicente. "Te puede salir un auténtico chollo", añade. La abogada indica que, antes, se hacía a sobre cerrado, pero, actualmente, la puja se hace de manera telemática.

Aldama, por su parte, ha manifestado su indignación ya que los coches van a ser subastados sin que él haya sido condenado. El presunto comisionista ha defendido este hecho en un recurso, pero, por su parte, la sala de lo Penal ha dado la razón al juez Pedraz ya que, como expone, "los coches son bienes depreciables con el tiempo" y, con su venta, se "podrían hacer frente a las responsabilidades civiles, en el caso de que sean condenados", como explica Alfonso Pérez Medina.