Iñaki López responde tajante al discurso homófobo de Carla Toscano (Vox): "No es más que un compendio de odio"

"No hay una sola verdad"

Carla Toscano, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, pronunciaba hoy un lamentable discurso contra el colectivo LGTBI en el que, entre otras cosas, le acusaba de querer "propagar la homosexualidad y la transexualidad entre adultos y niños" e incluso de llevar a la "pederastia".

En el vídeo sobre estas líneas, Iñaki López no pierde la oportunidad para dejar claro que en el discurso de Toscano "no hay una sola verdad" y que "no es más que un compendio de odio".

El presentador de Más Vale quiere pensar que las palabras homófobas de la edil de Vox son fruto del "miedo a lo desconocido, a lo que no comprende, a la ignorancia y la falta de empatía e incluso de humanidad".

Por ello, le pide que "deje a las personas vivir en paz su sexualidad y su amor" y le sugiere que si realmente quiere preocuparse por la pedofilia "puede señalar a la Iglesia católica".