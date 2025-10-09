Deriva ultra de Ayuso sobre el aborto
Iñaki López responde a Ayuso tras su "váyanse a otro lado a abortar": "No sé si se refiere a otra comunidad o a Quirón"
Iñaki López y Zaida Cantera reaccionan en este vídeo a las polémicas declaraciones de Ayuso en las que se niega a hacer un registro de médicos objetores sobre el aborto con un "váyanse a otro lado a abortar".
Isabel Díaz Ayuso volvía a protagonizar una nueva polémica en la Asamblea de Madrid, donde se ha negado a establecer un registro de médicos objetores sobre el aborto como dicta la ley porque, según ella, "no se va a señalar en la Comunidad de Madrid".
La presidenta madrileña iba un pasó más allá en su discurso y zanjaba la cuestión con un tajante "váyanse a otro lado a abortar".
"No sé si 'a otro lado' es a otra comunidad o a Quirón", reacciona con ironía Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.
Zaida Cantera, por su parte, señala que Ayuso "tiene a los médicos señalados en hospitales privados y en clínicas privadas donde doctores en la pública no han ejercido el derecho al aborto, pero por la privada sí que han recibido el dinero".
Zaida da además da un dato demoledor: en 2023 hubo 61 abortos en la sanidad pública, mientras que 17.870 se realizaron en clínicas privadas. "Claro que se van a otro sitio, a las clínicas privadas porque es el negocio de la señora Díaz Ayuso", sentencia.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.