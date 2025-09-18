Iñaki López reacciona a los insultos de Dani Desokupa a laSexta: "Qué fino, es el cuñado perfecto"

Las publicaciones en redes sociales del líder de Desokupa han sido investigadas por la Fiscalía de Valencia y, en las mismas, se aprecian expresiones vejatorias que pueden incitar al odio contra el colectivo migrante y contra la integridad moral.

La Fiscalía ha denunciado a Daniel Esteve, líder de Desokupa. "La Fiscalía le va a denunciar por incitación al odio contra el colectivo migrante y contra la integridad moral", expone Iñaki Lopez, "le va a acusar de discriminar y difundir bulos".

José Luis Torá indica que la Fiscalía de Valencia está investigando las publicaciones en redes sociales del agitador ultra que vinculan migración con delincuencia. "Estas publicaciones se han trasladado a un informe de la Policía y que, en manos de la Fiscalía, aprecian expresiones vejatorias que pueden incitar al odio", explica el periodista.

El escrito, al que ha tenido acceso laSexta, también indica que Esteve en sus redes sociales difunde noticias falsas. El líder de Desokupa ha reaccionado en sus redes sociales a esta investigación. En un vídeo, el agitador se ríe al leer el texto de la investigación.

"Me tengo que reír", afirma, "esta mierda no tiene recorrido y a mí que me expliquen cómo esto ya está en laSexta y en otros medios zurdos". Esteve, además, advierte: "Iros poniendo vaselina porque os voy a hacer trillizos".

"Qué agradable", comenta Cristina Pardo, tras ver las imágenes. "Qué fino, qué elegante, es el cuñado perfecto", añade Iñaki. "Qué fineza, qué poesía", ironiza Benjamín Prado. "Le ha faltado el golpe en la mesa, que es una de sus características", concluye López.