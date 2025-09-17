Zaida Cantera, tras las palabras de Aznar sobre Gaza: "Demuestra que es un poco ignorante, se olvida de los inicios de Hamás"

La analista señala que en Cisjordania no gobierna Hamás sino "la Autoridad Nacional Palestina". Además, recuerda que Hamás nació impulsado por el dinero de EEUU y de Israel "para dividir al pueblo palestino".

José María Aznar ha sido preguntado este miércoles, en la inauguración del Campus Faes, sobre qué habría pasado en la Franja de Gaza si hubiera ganado las elecciones estadounidenses Kamala Harris en lugar de Donald Trump. El expresidente popular ha respondido con una pregunta: "¿Oriente Medio sería mejor con un Irán nuclear? ¿Y con Hamás controlando Gaza y Cisjordania? ¿Hubiese sido más seguro? ¿O es más seguro ahora?".

Zaida Cantera afirma que Aznar, con sus palabras, "demuestra que es un poco ignorante". "En Cisjordania no gobierna Hamás", expone la analista, "gobierna la Autoridad Nacional Palestina". Cantera, además, señala que el expresidente se olvida de los inicios de Hamás.

"Fueron empujados, propulsados, con dinero de los Estados Unidos y con el propio Netanyahu con dinero israelí", expone, "para, entre otras cosas, dividir al pueblo palestino en esas reivindicaciones que tenían sobre la ocupación".

Cantera, además, señala que en existen grandes diferencias entre el primer mapa que mostraba cómo se configuró el Estado de Israel al actual. "Es aberrante como les están expulsando de sus tierras", afirma, tajante. "Lo único que está demostrando Aznar es que le importa tres pepinos la historia y, efectivamente, le importan tres pepinos los gazatíes", concluye.