Bea de Vicente cree que puede prosperar la demanda de los Macron: "Lo que esta señora hace es absolutamente vejatorio"

Beatriz de Vicente e Iñaki López analizan en este vídeo cómo es la legislación estadounidense en casos como los de la demanda de los Macron contra una youtuber que afirma que Brigitte es en realidad un hombre.

Emmanuel Macron y su mujer Brigitte han demandado a una youtuber estadounidense por afirmar que la mujer del presidente francés es en realidad un hombre. El matrimonio presentará pruebas científicas, entre ellas un análisis de ADN, para demostrar que se trata de un bulo.

¿Puede prosperar esta demanda? Beatriz de Vicente señala que, aunque la legislación anglosajona "es muy diferente" a la española, en el caso de la youtuber "lo que esta señora hace es absolutamente vejatorio".

En su opinión, la demanda "claro que puede prosperar" e incluso hay posibilidades de que los Macron consigan ganarla.

Iñaki señala que en Estados Unidos "tienes que demostrar la mala intención real" y que la youtuber conocía que la información que daba era falsa. En España, señala la abogada, es igual.

Además, Bea opina, a juzgar por los elementos que la youtuber tiene de fondo en sus vídeos, que "a esta chiquilla le ha dado mucho el viento del norte".