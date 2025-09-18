Benjamín Prado, sobre el bulo contra Brigitte Macron: "El problema no es ser hombre o mujer, es ser imbécil"

El escritor señala como muchos agitadores comparten estos bulos a través de televisiones. Además, indica que los franceses tienen otras preocupaciones, como, por ejemplo, la huelga general a la que se enfrenta el país.

Brigitte Macron ha sido objeto de un bulo de Candace Owens. La 'influencer' estadounidense afirma que la primera dama francesa, en realidad, es un hombre. Por ello, el matrimonio Macron la ha demandado por difamación y, además, presentaran pruebas para demostrar que lo que afirma es falso.

La primera dama francesa no ha sido la única víctima de estos bulos. En redes sociales es posible encontrar montajes fotográficos que buscan demostrar que, por ejemplo, Michelle Obama o Begoña Gómez nacieron hombres.

Iñaki López señala que este tipo de bulos nunca tiene como protagonistas a los hombres a pesar de que muchos, a medida que se hacen mayores, "parecen mujeres y nadie les pide una fe de hombría". Benjamín Prado, tras la noticia, afirma que "el problema no es ser hombre o mujer, es ser imbécil y expresarlo además por canales de televisión".

El escritor indica que lo único que se puede saber a ciencia cierta del matrimonio francés es que "la que pega es ella". "A partir de ahí, lo que le preocupa a los franceses es la huelga general que tienen en estos momentos, los recortes presupuestarios o el hecho de que Macron, después de ganar la izquierda las elecciones, pusiera un presidente de derechas", añade.