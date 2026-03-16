Iñaki López, sobre el pueblo de Hornachos: "Asimilar que dos de sus vecinos han sido capaces de asesinar a Francisca tiene que ser terrible"

Numerosos vecinos del pueblo se han concentrado este fin de semana para dar su apoyo a la familia de Francisca Cadenas, cuyo cadáver fue descubierto en casa de dos de sus vecinos tras nueve años desaparecida.

Los vecinos de Hornachos, en Badajoz, siguen consternados tras el descubrimiento del cuerpo de Francisca Cadenas en la vivienda de dos de sus vecinos, los hermanos Julián y 'Lolo' González.

Como explica Cristina Pardo, "cientos de vecinos se han concentrado este fin de semana como muestra de apoyo hacia la familia de Francisca". "Allí hubo críticas hacia estos dos vecinos detenidos", añade.

El alcalde del municipio expuso que Hornachos "está roto de dolor e indignado por tanto daño sin sentido y tanta maldad". El regidor, además, pedía que todo el peso de la ley cayera sobre los responsables de la muerte de Francisca.

"Tiene que ser terrible", expone Iñaki López, "y en un pueblo tan pequeño como Hornachos, de apenas 3.000 habitantes, asimilar que esto ha ocurrido allí, que dos de sus vecinos han sido capaces de torturar y asesinar a una vecina tan querida tiene que ser algo muy duro que marcará para siempre la historia de este pueblo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.