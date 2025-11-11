Iñaki López pasa revista a los looks de MVT: del "outfit sindicalista" de Antonio Maestre a la "impecable" Bea de Vicente

Iñaki López analiza los looks de los colaboradores de Más Vale Tarde con su habitual humor y cercanía. Entre bromas y elogios, comenta los outfits de Antonio Maestre, Luis Sanabria y Beatriz de Vicente. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Una tarde más, Iñaki López presenta a los colaboradores de Más Vale Tarde y, como es habitual en él, analiza todos los looks que llevan.

"Vamos a presentarles, lo que es de cualquier mesa de análisis en cualquier medio de comunicación español. Encabezado hoy por Antonio Maestre, que no solo nos gustas por tu outfit sindicalista de los años 70", comienza diciendo Iñaki.

Por su parte, el periodista le contesta que lleva su "chaqueta sindicalista para que todo el mundo vea" que en Más Vale Tarde "se tiene creencia por la moda". Sobre Luis Sanabria, Iñaki López se deshace en elogios porque perfectamente pueden intercambiar su ropa. "Los dos usamos una 34", bromea el presentador.

Cuando llega el turno de Beatriz de Vicente, esta le dice que "ya se viste acojonado", bromea, y que cuando se mira al espejo se pregunta: "¿Estaremos a la altura?". Para el día de hoy, la abogada lleva una blusa negra, "un outfit muy riguroso para que no te metas conmigo". A lo que Iñaki le dice que siempre va "impecable".

