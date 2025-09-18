Ahora

Se subastan los coches del comisionista

Iñaki López le ofrece a Dani Mateo pujar por el Ferrari de Aldama: "Hace juego con tus labios, ladrón"

Iñaki López y Cristina Pardo conversan con Dani Mateo sobre la subasta de coches del comisionista Víctor de Aldama, entre ellos un Ferrari F12 y le propone que puje por él: "Tú que trabajas en tantos programas y te lo puedes permitir".

Un día más, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer qué se cuece en Más Vale Tarde.

Hoy, las noticias pasan por la demanda de Brigitte Macron a una youtuber ultra de Estados Unidos que asegura que la mujer de Emmanuel Macron es un hombre. Para demostrar que es un bulo, la primera dama francesa presentará pruebas de ADN.

Además, hablarán de la subasta de coches de Víctor de Aldama, comisionista de la 'trama Koldo', que incluye un Ferrari F12 por poco más de 20.000 euros. Cristina señala que Aldama se ha enfadado porque todavía no está condenado: "Imagínate que le declaran inocente, que no tiene pinta", comenta.

Iñaki, por su parte, le sugiere a Dani que puje por el Ferrari, "tú que trabajas en tantos programas y te lo puedes permitir". Además, asegura que "hace juego con tus labios, ladrón". Dani, por su parte, no lo ve "nada práctico" porque "luego vas al Mercadona y siempre rasca".

