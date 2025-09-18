Iñaki López, a la joven que pintó una pared del Albaicín: "Que se pinte el entrecejo, si tiene estas inquietudes artísticas"

La Policía ha identificado a una joven por pintar en el Albaicín de Granada, Patrimonio Mundial de la UNESCO, de lo que además se jactó en un vídeo. Por ello se enfrenta a penas que van de 6 meses a 3 años de prisión.

En Granada, las autoridades han identificado a una joven por vandalizar el Albaicín, el barrio más antiguo de la ciudad y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La identificación se ha producido gracias a la colaboración ciudadana, después de que la joven se jactara en un vídeo de haber pintado una de las paredes del Albaicín en sus redes sociales.

En el vídeo sobre estas líneas, Joanna Ivars recuerda que esto es un delito tipificado en el Código Penal español, por lo que la joven se enfrenta a penas de 6 meses a 3 años de prisión.

"Es una situación un poco cutre", señala la meteoróloga de laSexta, mientras Iñaki López considera que "hay que ser muy cafre" para hacer algo así. Además, el presentador le recomienda que "se pinte el entrecejo si tiene estas inquietudes artísticas".