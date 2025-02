Iñaki López, a Nacho Cano tras asegurar que "la gente está conmigo": "Es un clamor, van cantando 'Sombra aquí y sombrá allá'"

Nacho Cano llegaba hoy sonriente y relajado al juzgado, donde tenía lugar el acto de conciliación con el comisario que investiga su caso por presunta contratación ilegal de los becarios de su musical 'Malinche', y al que en su día acusó de intimidar a los becarios y usar el uniforme para montar campañas por cuenta del Gobierno.

Aunque el comisario le había pedido que se retractara de estas acusaciones para no tener que querellarse con él, a la salida del juzgado el productor no solo aseguraba que "no hay nada que conciliar", sino que afirmaba que "voy a ir a tope". Además, señalaba que "la gente está conmigo y todo el rato me está felicitando".

"Es un clamor, la gente va cantando 'Sombra aquí y sombra allá' por el metro", ironiza Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas. Beatriz de Vicente hace lo propio y recuerda que "hay una denunciante que no sé si es un esbirro del Gobierno y una instructora que le han debido de poner un microchip".

Ya en serio, le recuerda que "las reglas del juego dicen que quien acusa, prueba", y que Nacho Cano deberá probar sus graves acusaciones, "porque si no, será condenado por calumnias".