Mayte Alcaraz ironiza sobre cómo interpreta Óscar Puente las palabras del rey: "No pierde ningún tren que pase por delante"

El monarca ha pedido que se haga una reflexión a nivel de todas las administraciones. El ministro considera que estas palabras del rey son un 'dardo' contra el Partido Popular y su gestión de los incendios.

Los reyes Felipe VI y Letizia han estado en Cáceres, visitando zonas afectadas por los incendios. El monarca, durante esta visita, ha querido mandar un mensaje muy claro: que después de lo que ha pasado es necesario hacer una reflexión a nivel de todas las administraciones.

Este no ha sido el primer mensaje del rey ya que este jueves, durante su visita a en Monterrei, Ourense, les dijo a los vecinos que había querido estar con ellos para que los ciudadanos sintieran la presencia del Estado. Óscar Puente ha interpretado este mensaje del monarca como un 'dardo' hacia el Partido Popular.

Puente indica que, en su opinión, el PP es "el que rechaza el acuerdo". "Nosotros ni siquiera hemos descalificado en las propuestas que ha hecho el señor Feijóo, por mucho que algunas sean bastante rocambolescas", añadía Puente.

Mayte Alcaraz considera, irónica, que "el ministro Puente no pierde ningún tren que pase por delante de él lo toma para utilizar las palabras del jefe del Estado contra el Partido Popular". La periodista cree que el mensaje del rey es más amplio ya que pide a los dos grandes partidos "que se pongan de acuerdo".